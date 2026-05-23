В Свердловской области сохраняются высокая пожароопасность и неблагоприятные метеоусловия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, сообщает Уралгидрометцентр.До 20.00 24 мая на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания загрязняющих веществ.Кроме того, 24 и 25 мая в Свердловской области сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность, соответствующие 4 и 5 классу горимости леса по региональной шкале. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних регионах: в Челябинской области, Курганской области и Пермском крае.Мероприятие для возрастной категории 18+