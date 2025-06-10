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Десять лет колонии строгого режима назначили экс-мэру Дегтярска по делу о взяточничестве
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
В Кировском районном суде Екатеринбурге вынесли приговор бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Судья Юрий Радчук признал его виновным в получении взяток в особо крупном размере – часть 6 статьи 290 УК РФ.
Суд пришёл к выводу, что Вадим Пильников с 2020 по декабрь 2024 года, будучи главой Дегтярска, получил от своего зама более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью примерно 9,5 миллиона рублей за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Кроме того, суд установил причастность Пильникова к получению взятки в размере 4,4 миллиона рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова.
Экс-мэру назначили 10 лет колонии строго режима, запретив также занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 7 лет. Полученную в качестве взятки Audi Q6 изъяли в доход государства.
Пильников, отпущенный в феврале из СИЗО, вновь был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
Подробные репортажи с заседаний по делу Пильникова Вечерние ведомости публиковали здесь и здесь. Об обстоятельствах задержания Пильникова в Екатеринбурге Вечерние ведомости первыми писали здесь.
Суд пришёл к выводу, что Вадим Пильников с 2020 по декабрь 2024 года, будучи главой Дегтярска, получил от своего зама более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью примерно 9,5 миллиона рублей за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Кроме того, суд установил причастность Пильникова к получению взятки в размере 4,4 миллиона рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова.
Экс-мэру назначили 10 лет колонии строго режима, запретив также занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 7 лет. Полученную в качестве взятки Audi Q6 изъяли в доход государства.
Пильников, отпущенный в феврале из СИЗО, вновь был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.
Подробные репортажи с заседаний по делу Пильникова Вечерние ведомости публиковали здесь и здесь. Об обстоятельствах задержания Пильникова в Екатеринбурге Вечерние ведомости первыми писали здесь.
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