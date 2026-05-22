Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле под машину попал 13-летний мальчик на электровелосипеде
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле примерно в 11.20 во дворе у дома № 33 на улице Чёрных 42-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.
В результате ДТП ребёнка госпитализировали, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу из-за кустов. Мужчина затормозил, но не смог избежать столкновения. Родители мальчика рассказали, что сын с их разрешения направлялся в гараж, чтобы отремонтировать велосипед.
При осмотре велосипеда инспекторы заметили, что он оборудован передним электроколесом мощностью свыше 250 Вт – для такого транспорта требуется категория «М». В связи с этим в отношении законного представителя вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача права управления лицу, не имеющему права управления).
Ранее мы писали о подростке, который сбил пожилую женщину, катаясь на электросамокате с мощностью двигателя 400 Вт. Мероприятие для возрастной категории 18+
В результате ДТП ребёнка госпитализировали, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу из-за кустов. Мужчина затормозил, но не смог избежать столкновения. Родители мальчика рассказали, что сын с их разрешения направлялся в гараж, чтобы отремонтировать велосипед.
При осмотре велосипеда инспекторы заметили, что он оборудован передним электроколесом мощностью свыше 250 Вт – для такого транспорта требуется категория «М». В связи с этим в отношении законного представителя вынесено определение о возбуждении административного производства по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача права управления лицу, не имеющему права управления).
Ранее мы писали о подростке, который сбил пожилую женщину, катаясь на электросамокате с мощностью двигателя 400 Вт. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию