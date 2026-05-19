Под Каменском-Уральским в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

11.54 Воскресенье, 24 мая 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на 33-м км автодороги «Сысерть — Часовая» под Каменском-Уральским. По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.20.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал со стороны села Маминское в направлении села Сосновское. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина не учёл дорожные условия, выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водитель и 50-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, погибли до прибытия бригады скорой помощи. Известно, что оба были жителями села Маминское.

Ещё двое пассажиров, 59-летний и 83-летний мужчины, также жители Маминского, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель имел 40-летний стаж вождения.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
16:48 В Свердловской области за сутки потушили 32,3 гектара лесных пожаров
16:28 Один из ресторанов Каменска-Уральского закрыли из-за угрозы санитарной безопасности
16:17 Жители Екатеринбурга планируют потратить на выпускной в среднем 65 000 рублей
14:52 Свердловский омбудсмен предложила сделать бесплатным обучение русскому языку для детей мигрантов
14:02 В Кировграде прокуратура проверяет обстоятельства нападения собаки на 3-летнего ребенка
13:19 В Свердловской области сохраняются высокая пожароопасность и неблагоприятные метеоусловия
13:06 В Свердловской области ожидаются дожди и грозы при потеплении до 31°
12:03 В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 1,5 тысяч гектаров
11:54 Под Каменском-Уральским в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
11:27 Женщину спасли на пожаре в Екатеринбурге, за сутки в Свердловской области потушили 16 возгораний
18:20 Свердловская область и Астана договорились о сотрудничестве в сфере туризма
18:00 Несколько крупных пожаров произошло в Свердловской области за сутки
17:31 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
17:25 Администрация Екатеринбурга поддержала жителей против застройки территории «Дирижабля»
16:30 В лесу под Ивделем пропал мужчина во время тушения пожара
15:00 В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»
14:23 В Свердловской области режим беспилотной опасности действовал три часа
13:49 В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трамваев и троллейбусов из-за ремонта путей
12:43 В Екатеринбурге мотоциклист погиб после столкновения с «ГАЗелью» в Академическом районе
12:27 В Свердловской области площадь лесных пожаров превысила 1000 гектаров
21:02 В Екатеринбурге начали благоустраивать дворы
20:46 В Герценке расскажут о деревянных зданиях эпохи НЭПа у Царского моста
20:12 Свердловский областной суд подтвердил прекращение дела экс-директора завода «Исеть»
19:23 Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля
18:53 В Ленинском районе Екатеринбурга разыскивают пропавшую кошку
18:20 На станции Серов-Заводской выявлен опасный дефект
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
