Под Каменском-Уральским в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на 33-м км автодороги «Сысерть — Часовая» под Каменском-Уральским. По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.20.По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал со стороны села Маминское в направлении села Сосновское. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина не учёл дорожные условия, выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.В результате аварии водитель и 50-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, погибли до прибытия бригады скорой помощи. Известно, что оба были жителями села Маминское.Ещё двое пассажиров, 59-летний и 83-летний мужчины, также жители Маминского, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель имел 40-летний стаж вождения.Мероприятие для возрастной категории 18+