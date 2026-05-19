Под Каменском-Уральским в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на 33-м км автодороги «Сысерть — Часовая» под Каменском-Уральским. По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.20.
По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал со стороны села Маминское в направлении села Сосновское. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, мужчина не учёл дорожные условия, выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над машиной, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии водитель и 50-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, погибли до прибытия бригады скорой помощи. Известно, что оба были жителями села Маминское.
Ещё двое пассажиров, 59-летний и 83-летний мужчины, также жители Маминского, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель имел 40-летний стаж вождения.
