Возрастное ограничение 18+
В Тавде вынесли приговор по делу о похищении подростка из-за обиды сверстника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд вынес приговор по делу о похищении 15-летнего подростка. Виновными признали двух взрослых и 16-летнего подростка – бывшего одноклассника потерпевшего.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2025 года между бывшими одноклассниками произошёл конфликт. Позже подростки встретились, и в ходе разборок 15-летний юноша оскорбил 16-летнего, плюнул ему на кроссовки, а затем избил его.
О случившемся старший подросток рассказал сестре, и та предложила похитить обидчика. Помочь им в этом вызвался ещё один родственник.
Так, 20 июля 2025 года они подъехали на машине к дому потерпевшего, выбили калитку и силой выволокли его из-за ограды, после чего против воли усадили в автомобиль. Затем его вывезли в лесной массив в районе трассы «Тавда – Тюмень», где поставили на колени и заставили извиняться.
В суде трое обвиняемых отрицали свою вину. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Суд приговорил родственника, помогавшего брату и сестре, к 6 годам колонии строгого режима, девушку – к 7 годам колонии общего режима, а самого юношу – к 2 годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2025 года между бывшими одноклассниками произошёл конфликт. Позже подростки встретились, и в ходе разборок 15-летний юноша оскорбил 16-летнего, плюнул ему на кроссовки, а затем избил его.
О случившемся старший подросток рассказал сестре, и та предложила похитить обидчика. Помочь им в этом вызвался ещё один родственник.
Так, 20 июля 2025 года они подъехали на машине к дому потерпевшего, выбили калитку и силой выволокли его из-за ограды, после чего против воли усадили в автомобиль. Затем его вывезли в лесной массив в районе трассы «Тавда – Тюмень», где поставили на колени и заставили извиняться.
В суде трое обвиняемых отрицали свою вину. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.
Суд приговорил родственника, помогавшего брату и сестре, к 6 годам колонии строгого режима, девушку – к 7 годам колонии общего режима, а самого юношу – к 2 годам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
12 мая 2026
12 мая 2026