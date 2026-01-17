Возрастное ограничение 18+
Уехавший из России экс-замминистра ЖКХ Свердловской области объявлен в федеральный розыск
Карточку с информацией о розыске бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайды корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил в публичной базе МВД России.
По данным источника Вечерних ведомостей, розыск может быть связан с уголовным делом о коррупции в сфере ЖКХ. Интерес силовых структур к Гайде, как сообщалось ранее, возник ещё в 2024 году. Тогда, по информации источника, он покинул Россию менее чем за сутки до проведения обысков, выехав транзитом через Казахстан и затем улетев в одну из стран Евросоюза.
Во время судебного процесса по делу бывшего вице-мэра Дегтярска Виктора Солдатова были оглашены материалы следствия, согласно которым Сергей Гайда фигурировал как «гарант» в коррупционной схеме по передаче взяток от владельца строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Впоследствии Мамедову и Пильникову были вынесены обвинительные приговоры.
Сергей Гайда работал на различных должностях в органах власти и государственных структурах. В 2014–2019 годах он занимал посты заместителя министров промышленности и науки, энергетики и ЖКХ, а затем социальной политики Свердловской области. Ранее он был замгендиректора ФГУП «РосНИИВХ», директором филиала ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» в Екатеринбурге, замгендиректора московского ФГУП «Экран», а также начальником отдела в региональном управлении Росимущества.
В 2019 году информагентство Ura сообщало, что Сергей Гайда якобы готовится к получению гражданства Польши как потомок репрессированных поляков. Сам он эту информацию публично не подтверждал, однако Вечерние ведомости обнаружили, что в том же году Гайда учредил и возглавил организацию «Екатеринбургская национально-культурная автономия “Польский союз”», вторым учредителем которой стал его брат Станислав Гайда. В конце 2024 года организация была ликвидирована.
Несмотря на упоминание в материалах уголовного дела, экс-чиновника длительное время не объявляли в розыск. В федеральной базе МВД его данные появились после того, как отец Сергея Гайды – бывший советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда – покинул работу в резиденции главы региона.
Несмотря на упоминание в материалах уголовного дела, экс-чиновника длительное время не объявляли в розыск. В федеральной базе МВД его данные появились после того, как отец Сергея Гайды – бывший советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда – покинул работу в резиденции главы региона.
