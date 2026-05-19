Суд вынес приговор по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта коллегии присяжных вынес обвинительный приговор по делу Амерхана Юсупова о вооружённом нападении на бизнес-центр «Манхэттен».
Напомним, присяжные вынесли вердикт накануне, признав Юсупова виновным, но заслуживающим снисхождения.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сам подсудимый вину не признал, но его действия переквалифицировали с покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).
Суд признал его виновным и назначил 7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
