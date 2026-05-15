В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области завтра, 24 мая, ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 20 м/с, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании поездок и прогулок.В ведомстве рекомендуют на улице держаться подальше от рекламных конструкций, остановочных комплексов и других шатких сооружений. Также не стоит укрываться от ветра рядом со стенами зданий, поскольку возможно падение элементов кровли или облицовки.Автомобилистам советуют не оставлять машины возле деревьев и плохо закрепленных конструкций. При возникновении экстренных ситуаций жителей просят обращаться по телефону 112.В МЧС России по Свердловской области также напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Из-за сильного ветра повышается риск быстрого распространения огня в случае возгорания.Мероприятие для возрастной категории 18+