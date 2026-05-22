После наезда подростка на электросамокате на пенсионерку в Красноуфимске возбудили уголовное дело
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Красноуфимске возбудили уголовное дело после случая с наездом 14-летнего юноши на электросамокате на 78-летнюю женщину.
Происшествие, о котором идёт речь, произошло 22 мая в 13.10 у дома № 2 на улице Трактовой. По данным УГИБДД по Свердловской области, подросток ехал на электросамокате Kugoo F2 с мощностью двигателя 400 Вт – такие устройства требуют наличия водительского удостоверения. В результате столкновения женщине потребовалась медицинская помощь.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя свердловского СК Богдана Францишко доклад по делу.
«По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 268 УК РФ – нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»,
– сообщили в СК.
