Две девушки пострадали в ДТП в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В конце прошлой недели в Первоуральске 41-летняя водительница Renault не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали её пассажирки.
Авария произошла 23 мая около 17.50 на первом километре трассы в сторону Верхнешайтанского пруда от улицы Вайнера.
Освидетельствование показало, что женщина была трезва. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водительница пояснила, что потеряла управление, однако по какой причине, ответить не смогла.
«В результате ДТП пассажиры, девушки, 17 и 19 лет, получили травмы различной степени тяжести, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи медиками»,
– рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД.
Освидетельствование показало, что женщина была трезва. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водительница пояснила, что потеряла управление, однако по какой причине, ответить не смогла.
