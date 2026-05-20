Две девушки пострадали в ДТП в Первоуральске





– рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД. «В результате ДТП пассажиры, девушки, 17 и 19 лет, получили травмы различной степени тяжести, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи медиками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели в Первоуральске 41-летняя водительница Renault не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали её пассажирки.Авария произошла 23 мая около 17.50 на первом километре трассы в сторону Верхнешайтанского пруда от улицы Вайнера.Освидетельствование показало, что женщина была трезва. В разговоре с сотрудниками ГИБДД водительница пояснила, что потеряла управление, однако по какой причине, ответить не смогла. Мероприятие для возрастной категории 18+