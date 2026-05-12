Присяжные вынесли решение по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные заседатели вынесли вердикт по громкому уголовному делу о покушении на убийство. Стрельба произошла несколько лет назад возле бизнес-центра «Манхэттен».Обвиняемым по данному делу проходит Амерхан Юсупов, который, по версии следствия, осенью 2022 года организовал рейдерский захват чужого здания. Жертвой противоправных действий должен был стать бизнес-оппонент Юсупова — владелец бизнес-центра.Вместе с неустановленным соучастником обвиняемый ворвался в здание, вооружившись двуствольным охотничьим ружьём и ещё каким-то оружием, которое так и не было установлено. В холле нападавшие неожиданно столкнулись с охранниками и без предупреждения открыли огонь. В результате перестрелки два человека получили ранения различной степени тяжести. Оба выжили только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Юсупову было предъявлено обвинение по особо тяжкой статье — часть 3 статьи 30, пункты «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ: покушение на убийство двух лиц, совершённое группой лиц общественно опасным способом. Сам подсудимый свою вину не признал и настаивал на невиновности. По его ходатайству дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей (такой формат в России возможен для особо тяжких преступлений по желанию обвиняемого).Выслушав доводы сторон и изучив доказательства, присяжные вынесли однозначный вердикт. Коллегия признала Амерхана Юсупова виновным. При этом заседатели добавили важную оговорку: подсудимый заслуживает снисхождения. Это обстоятельство повлияет на дальнейшее наказание, так как присяжные не только отвечают на вопрос о виновности, но и дают суду рекомендации.На этом работа коллегии присяжных полностью завершена, и она распущена. Теперь слово за профессиональным судьёй, который назначит наказание с учётом вердикта и смягчающего обстоятельства.Следующее судебное заседание запланировано на завтра, 20 мая. Начало в 11.30 в 104-м зале Кировского районного суда Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+