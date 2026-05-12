Присяжные вынесли решение по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра

21.31 Вторник, 19 мая 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные заседатели вынесли вердикт по громкому уголовному делу о покушении на убийство. Стрельба произошла несколько лет назад возле бизнес-центра «Манхэттен».

Обвиняемым по данному делу проходит Амерхан Юсупов, который, по версии следствия, осенью 2022 года организовал рейдерский захват чужого здания. Жертвой противоправных действий должен был стать бизнес-оппонент Юсупова — владелец бизнес-центра.

Вместе с неустановленным соучастником обвиняемый ворвался в здание, вооружившись двуствольным охотничьим ружьём и ещё каким-то оружием, которое так и не было установлено. В холле нападавшие неожиданно столкнулись с охранниками и без предупреждения открыли огонь. В результате перестрелки два человека получили ранения различной степени тяжести. Оба выжили только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Юсупову было предъявлено обвинение по особо тяжкой статье — часть 3 статьи 30, пункты «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ: покушение на убийство двух лиц, совершённое группой лиц общественно опасным способом. Сам подсудимый свою вину не признал и настаивал на невиновности. По его ходатайству дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей (такой формат в России возможен для особо тяжких преступлений по желанию обвиняемого).

Выслушав доводы сторон и изучив доказательства, присяжные вынесли однозначный вердикт. Коллегия признала Амерхана Юсупова виновным. При этом заседатели добавили важную оговорку: подсудимый заслуживает снисхождения. Это обстоятельство повлияет на дальнейшее наказание, так как присяжные не только отвечают на вопрос о виновности, но и дают суду рекомендации.

На этом работа коллегии присяжных полностью завершена, и она распущена. Теперь слово за профессиональным судьёй, который назначит наказание с учётом вердикта и смягчающего обстоятельства.

Следующее судебное заседание запланировано на завтра, 20 мая. Начало в 11.30 в 104-м зале Кировского районного суда Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Сдирали тату наждачкой». В Екатеринбурге обнаружился ещё один рехаб с жестоким обращением с детьми

Однако реакция на выявленные факты последовала весьма мягкая
21:31 Присяжные вынесли решение по делу о стрельбе возле екатеринбургского бизнес-центра
20:25 Малыша из Богдановича от коварного арахиса спасали три больницы
20:03 Новый аттракцион «Безумные танцы» заработал в Парке Маяковского
19:50 Рисовать пейзажи на чековой бумаге научат на берегах Пышминских Озёрок
19:12 В своё двадцатилетие екатеринбургская «ЗооЗащита» оказалась на грани закрытия
17:33 В Карпинске будут судить вербовщика нелегалов для лесопилки
17:18 Памятник Алексею Балабанову начали готовить к установке в Екатеринбурге
17:12 В Екатеринбурге за три дня поймали шесть пьяных водителей
16:41 В Екатеринбурге скорая уезжала по газону с пляжа Верх-Исетского пруда из-за наплыва отдыхающих
16:26 В Свердловской области выросли зарплаты у сезонных работников проката спорттоваров
16:15 Участок улицы Онежской в Екатеринбурге закроют на две недели из-за благоустройства у новостроек
16:07 Свердловчанам предложили проверить знания о сельском хозяйстве и агротехнологиях
15:57 В Свердловской области установят ещё 30 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ»
15:44 Под Красноуральском водитель уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
15:36 В Нижнем Тагиле заместитель руководителя свердловского управления Следственного комитета проведёт личный приём граждан
14:44 Ветеринарам и инженерам в свердловском АПК готовы платить около 95 тысяч рублей
13:56 Гордума Екатеринбурга одобрила предоставление военным учреждений культуры для мобилизационной работы
13:28 «Россиеобразующей» назвал Александр Лукашенко Свердловскую область
13:18 В Екатеринбурге открылся крупнейший библиотечный форум России
12:34 Житель Каменска-Уральского отсудил 9,4 млн рублей за сгоревшие модульный дом и баню
12:20 Татьяну Мерзлякову переназначили свердловским омбудсменом
12:16 Жители Урала всё чаще читают Макиавелли и Марка Аврелия
12:06 В Свердловской области за месяц по «дачной амнистии» оформили почти 700 домов
11:53 В Екатеринбурге будут судить женщину за «снятие проклятия» с пенсионерки за 70 тысяч рублей
11:45 Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили перенос Дня города на август
21:53 В Екатеринбурге жестоко избитую собаку выбросили на улицу
