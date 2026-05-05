Двух иностранцев с девятью килограммами насвая остановили в Кольцово





– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В багаже обоих инспекторы нашли насвай, по весу превышающий разрешенную норму. Один вез 2,1 килограмма некурительного табачного изделия, второй – рекордный для 2026 года вес в 7 килограммов. Причём упаковал он его в коробки из-под сока»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Инспекторы таможенного поста Кольцово нашли килограммы насвая сразу у двух пассажиров, прилетевших в Екатеринбург из Намангана (Узбекистан). Оба оказались иностранными гражданами.До этого самой большой партией насвая, которую пытались привезти в Екатеринбург в текущем году, были 6 килограммов.По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, оба пассажира заявили, что приобрели насвай для собственных нужд, но для личного пользования можно провозить не более 250 граммов табачных изделий. На обоих иностранцев составили протоколы по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров. Мероприятие для возрастной категории 18+