Двух иностранцев с девятью килограммами насвая остановили в Кольцово

14.53 Среда, 13 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Инспекторы таможенного поста Кольцово нашли килограммы насвая сразу у двух пассажиров, прилетевших в Екатеринбург из Намангана (Узбекистан). Оба оказались иностранными гражданами.

«В багаже обоих инспекторы нашли насвай, по весу превышающий разрешенную норму. Один вез 2,1 килограмма некурительного табачного изделия, второй – рекордный для 2026 года вес в 7 килограммов. Причём упаковал он его в коробки из-под сока»,

– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.


До этого самой большой партией насвая, которую пытались привезти в Екатеринбург в текущем году, были 6 килограммов.

По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, оба пассажира заявили, что приобрели насвай для собственных нужд, но для личного пользования можно провозить не более 250 граммов табачных изделий. На обоих иностранцев составили протоколы по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
18:48 Двум голодающим вислоухим котикам из Берёзовского подыскивают дом
18:38 С Екатеринбургом Алексея Балабанова предлагает познакомиться клуб «Глубина»
17:09 Небольшие дожди и ветер с порывами ожидаются в Свердловской области
16:51 СК проверяет информацию об оскорблявших женщину с ребёнком полицейских в Екатеринбурге
16:22 Четырёхлетний мальчик выпал из окна с 15 этажа в Екатеринбурге
15:53 Уральцы тратят на игры около трёх тысяч рублей в месяц
14:53 Двух иностранцев с девятью килограммами насвая остановили в Кольцово
13:59 К лишению свободы приговорили пенсионерку из Новоуральска за драку с соседкой
13:25 Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
12:57 173 новых остановки обещают поставить в Екатеринбурге
12:40 72% уральцев арендуют дачу на месяц
11:55 Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
11:27 За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
10:12 В Кировграде пропала 15-летняя девочка в белой кофте
09:59 В Екатеринбурге мотоциклист сбил на пешеходном переходе девочку-подростка на самокате
09:26 Свердловская полиция ищет жертв подозреваемой в пособничестве телефонным мошенникам
08:55 Почти 50 нарушений ПДД зарегистрировали сотрудники ГИБДД за четыре дня в Екатеринбурге
21:33 День Победы в Екатеринбурге собрал более 30 тысяч празднующих
20:47 Суд смягчил наказание «халатному» экс-начальнику отдела СУВКХ
20:13 Коту с пулей в позвоночнике в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
19:32 Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области
19:18 В Нижнем Тагиле осуждён владелец незаконной автомойки
18:58 Ельцин-центр опубликовал программу своей «Ночи музеев»
17:39 Екатеринбурженка, которую «убили» во время игры в «Мафию», взыскала с организатора более 600 тысяч
16:35 В Свердловской области в 2026 году пообещали обновить 137 учреждений культуры
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
