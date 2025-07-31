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Дело похитителя глухонемой девочки в Екатеринбурге передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге скоро начнут рассматривать уголовное дело Олега Куклина, которого обвиняют в похищении глухонемой девочки.
По данным следствия, 14 февраля 2025 года девочка сидела в машине на парковке, когда к ней подошёл Куклин. Он схватил подростка за руку и увёл в сторону автобусной остановки. Позже мужчина привёл её к себе домой, но его супруга не разрешила впустить ребёнка в квартиру. В итоге девочка осталась в подъезде. Там она дождалась утра, после самостоятельно нашла аптеку, где с помощью жестов попросила о помощи.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Рассматривать дело будут в закрытом режиме в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, сообщили в объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
По данным следствия, 14 февраля 2025 года девочка сидела в машине на парковке, когда к ней подошёл Куклин. Он схватил подростка за руку и увёл в сторону автобусной остановки. Позже мужчина привёл её к себе домой, но его супруга не разрешила впустить ребёнка в квартиру. В итоге девочка осталась в подъезде. Там она дождалась утра, после самостоятельно нашла аптеку, где с помощью жестов попросила о помощи.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Рассматривать дело будут в закрытом режиме в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, сообщили в объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
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