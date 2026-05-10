Почти на 60% выросли поставки нектаринов на Урал





– рассказали в ведомстве. «С начала года таможенники оформили порядка 200 тонн нектаринов общей стоимостью более 41 млн рублей. По сравнению с прошлым годом весовые и стоимостные объемы увеличились почти на 60%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За год поставки нектаринов на Урал выросли почти на 60%. Такие данные Вечерним ведомостям приводят в Уральском таможенном управлении.Основным поставщиком является Китай. По словам исполняющего обязанности начальника управления Рафаэля Зверева, он обеспечивает более 50% всех поставок. При этом ввоз нектаринов из КНР вырос уже в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте по объёму поставок – ЮАР.Отдельно отмечается, что в 2026 году поставлять нектарины начали на месяц раньше. Мероприятие для возрастной категории 18+