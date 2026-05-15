Екатеринбуржец погасил миллионный долг после ареста машины





– рассказали в ведомстве. «Однако расставание с "драгоценной ласточкой" оказалось для владельца слишком болезненным. Практически сразу после ареста автомобиля у мужчины нашлись средства для погашения задолженности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Приставы Свердловской области стали свидетелями того, как арест любимого автомобиля может мотивировать к погашению долгов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, у жителя уральской столицы накопилась задолженность на сумму более 1,2 миллиона рублей, го он не спешил её погашать. Приставы также знали, что у должника есть Mercedes и что он его скрывал.В какой-то момент приставам всё же удалось найти машину и арестовать. Иномарку изъяли и передали на хранение представителям банка.Мероприятие для возрастной категории 18+