Екатеринбуржец погасил миллионный долг после ареста машины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Приставы Свердловской области стали свидетелями того, как арест любимого автомобиля может мотивировать к погашению долгов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, у жителя уральской столицы накопилась задолженность на сумму более 1,2 миллиона рублей, го он не спешил её погашать. Приставы также знали, что у должника есть Mercedes и что он его скрывал.
В какой-то момент приставам всё же удалось найти машину и арестовать. Иномарку изъяли и передали на хранение представителям банка.
«Однако расставание с "драгоценной ласточкой" оказалось для владельца слишком болезненным. Практически сразу после ареста автомобиля у мужчины нашлись средства для погашения задолженности»,
– рассказали в ведомстве.
