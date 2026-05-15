В Ревде вынесли приговор одному из фигурантов дела о хищении 52,5 млн рублей при поставках извести
Фото: Ревдинский городской суд
Ревдинский городской суд вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела о хищении 52,5 миллиона рублей при поставках извести.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ) Андрея Соколова, который действовал в составе организованной группы.
Согласно материалам дела, по документам известь поставлялась в объёмах, превышающих реальные: на бумаге закупалось свыше 11,4 тысячи тонн извести на сумму более 61,8 миллиона рублей, а фактически — 1,8 тысячи тонн на 9,5 миллиона рублей. Разницу в 52,5 миллиона рублей участники мошеннической схемы делили между собой.
По версии следствия, это продолжалось с декабря 2020 года по февраль 2023 года.
Сообщается, что Соколов содействовал следствию, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке. Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. По гражданскому иску, с учётом частичной компенсации ущерба, с него взыскали 48 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.
Уголовные дела в отношении предполагаемых соучастников в настоящее время находятся на стадии судебного следствия в этом же суде, рассказали в пресс-службе.
