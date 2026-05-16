Тело ребёнка достали из реки Пышма в Сухом Логу
Фото: Юлия Кольтенберг
Тело ребёнка обнаружили в реки Пышма в Сухом Логу, следует из оперативной сводки главного управления МЧС по Свердловской области.
Других подробностей пока нет.
«На акватории реки Пышма обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего. Проводятся оперативно-следственные мероприятия»,
– сообщили спасатели.
