Возрастное ограничение 18+
За навоз на заборах соседей и свободный выгул животных отчитали фермера из свердловского посёлка Изумруд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Представители Россельхознадзора вынесли предостережение фермеру из свердловского посёлка Изумруд Малышевского муниципального округа, соседи которого жаловались на навоз на заборах и свободный выгул животных.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, фермер является владельцем личного подсобного хозяйства и содержит 50 поросят и 20 коров, однако практически не убирает за животными. В итоге навоз оказывался на заборах соседей. Также животные иногда заходили на соседние участки, где вытаптывали грядки.
Поскольку это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и нарушает права соседей, фермеру вынесли предостережение и потребовали в установленные сроки очистить заборы и обеспечить надлежащее содержание животных.
Там также отметили, что в свиноводческих помещениях свиньи должны содержаться безвыгульно, либо выгуливаться в закрытых помещениях или под навесами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, фермер является владельцем личного подсобного хозяйства и содержит 50 поросят и 20 коров, однако практически не убирает за животными. В итоге навоз оказывался на заборах соседей. Также животные иногда заходили на соседние участки, где вытаптывали грядки.
Поскольку это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и нарушает права соседей, фермеру вынесли предостережение и потребовали в установленные сроки очистить заборы и обеспечить надлежащее содержание животных.
«В соответствии с ветеринарными правилами навоз в хозяйствах необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства. Территория хозяйства должна быть огорожена способом, исключающим доступ посторонних животных»,
– рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что в свиноводческих помещениях свиньи должны содержаться безвыгульно, либо выгуливаться в закрытых помещениях или под навесами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию