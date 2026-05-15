Суд на 15 суток закрыл детский лагерь «Искорка» в Рефтинском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Асбестовский городской суд на 15 суток приостановил работу загородного детского лагеря «Искорка» в Рефтинском. Поводом закрыть лагерь стали многочисленные санитарные нарушения.
Среди нарушений санврачи выявили проблемы с вытяжкой, водоотведением и состоянием помещений: в частности, на кухне осыпалась отделка. Также в лагере отсутствовало меню, включающее горячее и дополнительное питание. Кроме того, документы, подтверждающие прохождение работниками медосмотров, представителям Роспотребнадзора предоставить не смогли, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Среди других нарушений – отсутствие питьевых фонтанчиков, мебели в спальных комнатах, а также душевые без воды и дефекты стен.
Отдельно отмечается, что к моменту рассмотрения дела в лагере частично устранили нарушения. Однако суд намерен дождаться, когда юридическое лицо устранит все недостатки.
Детский лагерь признан виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
«Деятельность лагеря приостановлена на 15 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано»,
– сказали в пресс-службе.
