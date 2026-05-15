Полиция установила личность напавшего на пенсионера на Компрессорном в Екатеринбурге
Фото: УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга сообщила, что мужчиной, избившим пенсионера на улице Латвийской, оказался 25-летний ранее не судимый житель дома, возле которого он, по версии МВД, напал на пожилого человека.
В полиции молодой человек объяснил, что употреблял спиртное дома, а затем вышел на улицу и увидел, как кто-то распивает алкоголь прямо у подъезда. Это ему не понравилось, и он набросился на пенсионера. Он также заявил, что через некоторое время вернулся и помог пострадавшему сесть обратно на скамейку.
Сейчас на молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»). Он находится под подпиской о невыезде, сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД.
