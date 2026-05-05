Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура добилась списания более миллиона рублей долгов за коммуналку двум местным жительницам после их банкротства. Кроме того, в их квартиры вернули электричество.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о жительницах дома на улице Громова. Ранее у них образовалась задолженность за жильё и коммунальные услуги на сумму свыше 1 млн рублей. Из-за долгов управляющая компания «Единый стандарт» отключила в квартирах электроснабжение.В ноябре 2025 года Арбитражный суд Свердловской области завершил процедуру реализации имущества женщин и освободил их от дальнейшего исполнения обязательств по долгам в рамках закона о банкротстве.После этого екатеринбурженки обратились в управляющую компанию с заявлениями о списании задолженности и восстановлении подачи электроэнергии. Однако, как уточнили в надзорном ведомстве, обращения фактически не были рассмотрены, а долг продолжал числиться.Отмечается, прокуратура Ленинского района внесла представление директору УК. После вмешательства ведомства задолженность списали, информацию об отсутствии долгов направили в расчётный центр, а электроснабжение квартир восстановили. Мероприятие для возрастной категории 18+