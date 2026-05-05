Жительницу Екатеринбурга обвинили в получении пенсии умершего отца

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жительницу Екатеринбурга будут судить по делу о хищении более 2,7 миллиона рублей пенсионных выплат.По версии следствия, женщина с 2019 по 2025 год продолжала получать пенсию своего отца, который, как утверждают в прокуратуре, умер ещё в декабре 2015 года на территории иностранного государства.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая предоставила в Пенсионный фонд недостоверные сведения о том, что её отец якобы живёт в России и хочет получать пенсию на банковский счёт. Также, по версии следствия, была использована поддельная нотариальная доверенность на представление его интересов.После этого выплаты с августа 2019 года по март 2025 года поступали на счёт, к которому женщина имела доступ.По данным НЦБ Интерпола, отец обвиняемой скончался ещё в 2015 году.Ущерб, по оценке следствия, превысил 2,7 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.