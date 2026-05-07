Возрастное ограничение 18+
К лишению свободы приговорили пенсионерку из Новоуральска за драку с соседкой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новоуральске вынесли приговор 60-летней местной жительнице, которая с ножом напала на соседку по коммунальной квартире. Суд признал её виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.
В суде потерпевшая рассказала, что они знакомы около 15 лет. Некоторое время назад осуждённая взяла у неё в долг две тысячи рублей и не возвращала их. Женщина решила спросить, когда та собирается вернуть деньги, но возник конфликт. Соседка схватила хозяйственный нож и вонзила его в грудь потерпевшей, повредив лёгкое. Эксперты квалифицировали вред как тяжкий. Осуждённая свою вину признала и заявила суду, что не хотела так сильно навредить своей знакомой.
Суд учёл положительную характеристику женщины, в том числе от потерпевшей, а также явку с повинной, оказание помощи после содеянного, возраст и состояние здоровья. В итоге виновная получила 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре области. Мероприятие для возрастной категории 18+
В суде потерпевшая рассказала, что они знакомы около 15 лет. Некоторое время назад осуждённая взяла у неё в долг две тысячи рублей и не возвращала их. Женщина решила спросить, когда та собирается вернуть деньги, но возник конфликт. Соседка схватила хозяйственный нож и вонзила его в грудь потерпевшей, повредив лёгкое. Эксперты квалифицировали вред как тяжкий. Осуждённая свою вину признала и заявила суду, что не хотела так сильно навредить своей знакомой.
Суд учёл положительную характеристику женщины, в том числе от потерпевшей, а также явку с повинной, оказание помощи после содеянного, возраст и состояние здоровья. В итоге виновная получила 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию