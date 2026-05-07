Суд смягчил наказание «халатному» экс-начальнику отдела СУВКХ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В феврале 2026 года Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему начальнику производственно-технического отдела МУП «СУВКХ» Сергею Ильясову. Он был признан виновным в халатности, повлёкшей по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть двух лиц.Суд установил, что в период с июня по август 2022 года Ильясов допустил системные нарушения охраны труда на предприятии. Он принял на должность специалиста без необходимого образования и аттестации, не провёл обучение сотрудников, не организовал инструктажи и не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты.В августе 2022 года на очистных сооружениях в Среднеуральске трое рабочих приступили к чистке иловой насосной станции без вентиляции, газоанализаторов и защиты органов дыхания. В результате вдыхания опасной газовой смеси мужчина и одна из женщин скончались на месте. Вторая работница впала в кому, её состояние расценено как тяжкий вред здоровью.Суд первой инстанции приговорил Ильясова к трём годам колонии-поселения с дополнительным запретом занимать определённые должности на 2,5 года, а также обязал выплатить потерпевшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор был обжалован сторонами.Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд изменил наказание: три года лишения свободы назначены условно с испытательным сроком два года. Дополнительное наказание в виде запрета на определённые должности исключено. Решение о компенсации морального вреда отменено, в этой части дело направлено на новое рассмотрение.