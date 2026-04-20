За покушение на дачу взятки сотрудникам ГИБДД будут судить жительницу Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кушве будут судить жительницу Нижнего Тагила, которая, по версии следствия, предложила взятку кушвинским сотрудникам ГИБДД, когда ехала по Серовскому тракту.
Согласно материалам дела, в апреле 2026 года инспекторы ДПС попросили остановиться Volkswagen Polo, в котором женщина ехала вместе со своим знакомым. Его, поскольку он был за рулём, попросили пройти освидетельствование, но он отказался. За это на него стали составлять протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, и тогда пассажирка предложила полицейским 100 тысяч рублей.
Впоследствии на женщину возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Она полностью признала свою вину, сообщили в прокуратуре области.
