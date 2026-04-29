Возрастное ограничение 18+
Девять лет колонии получила жительница Каменска-Уральского за кофемолку с наркотиками
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском к девяти годам исправительной колонии общего режима приговорили местную жительницу за кофемолку с наркотиками.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июне 2025 года девушка получила посылку с электронной кофемолкой, внутри корпуса которой были спрятаны два пакетика с наркотиками. Её задержали возле дома.
Согласно материалам дела, осуждённая получила наркотики для того, чтобы расфасовать их по более мелким пакетикам и раскладывать «закладки». Свою вину девушка не признала, утверждая, что не знала о наркотиках.
«Однако совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал её виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. „а", „г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)»,
– сообщили в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
