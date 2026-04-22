Бывшую старшую медсестру осудили за аферу с зарплатами в Каменск-Уральской больнице

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынесли приговор бывшей старшей медсестре городской больницы по делу о мошенничестве при начислении стимулирующих выплат.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Екатерина Воскресенская признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ.По версии обвинения, с 2021 по 2024 год она самостоятельно оформляла табели учёта рабочего времени и документы по распределению стимулирующего фонда. В них вносились недостоверные сведения о дополнительных часах и суммах выплат, что приводило к начислению медсёстрам завышенной зарплаты.В дальнейшем, как утверждают в прокуратуре, сотрудники переводили излишне полученные деньги на банковскую карту обвиняемой. Средствами она распоряжалась по своему усмотрению. Общий ущерб больнице превысил 200 тысяч рублей.Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.В прокуратуре уточнили, что приговор будет изучен на предмет возможного обжалования в установленный законом срок. Мероприятие для возрастной категории 18+