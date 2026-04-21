Дебошира из Нижнего Тагила накажут рублём

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле суд вынес решение по громкому случаю хулиганства, произошедшему летом прошлого года. Виновника дебоша решено «наказать рублём».Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба, причинённого имуществу пункта выдачи интернет-заказов. Нетрезвый тагильчанин умышленно повредил вывеску и световые таблички пункта выдачи заказов маркетплейсов «Ozon» и «Wildberries». В результате его противоправных действий имущество полностью утратило функциональность. Для восстановления потребовалась полная замена повреждённых элементов.Во время процесса факт причинения ущерба был убедительно подтверждён несколькими источниками доказательств. Среди них – материалы проверки правоохранительных органов и видеозапись происшествия. Также в суд представили документы, подтверждающие реальные расходы на восстановление повреждённого имущества.Сам нарушитель признал свою вину и изначально обещал добровольно возместить ущерб. Однако, несмотря на это обещание, дебошир так и не исполнил свои обязательства. Именно поэтому предприниматель, пострадавший от действий буяна, был вынужден обратиться за защитой в суд.Изучив все представленные доказательства, суд указал, что по гражданскому законодательству вред имуществу подлежит возмещению в полном объёме лицом, который его причинил. В итоге суд полностью удовлетворил исковые требования пострадавшей стороны. С ответчика взыскали материальный ущерб в размере более 75 тысяч рублей. А заодно — и судебные расходы по оплате государственной пошлины. Мероприятие для возрастной категории 18+