Возрастное ограничение 18+

Жителя Нижнего Тагила отправят в колонию за хранение карфентанила

19.34 Понедельник, 27 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 44-летнему жителю города. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года осуждённый приобрёл у неустановленного лица два свёртка с наркотическим веществом. Изъятое вещество было идентифицировано как карфентанил — один из наиболее опасных синтетических опиоидов. Его масса составила не менее 2,695 грамма, что соответствует особо крупному размеру по российскому законодательству.

Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта норма предусматривает одно из наиболее строгих наказаний за преступления, не связанные со сбытом наркотиков. Как установило следствие, подсудимый приобретал наркотик для личного пользования, но воспользоваться запрещённым веществом не успел, так как его преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции. Наркотическое средство изъяли, а задержание предотвратило дальнейшее употребление опасного вещества наркозависимым.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, было возбуждено ещё одно уголовное дело — в отношении неустановленного лица, сбывшего наркотик. Оно ещё продолжается, правоохранительные органы пытаются выяснить, кто именно продал наркотик осужденному.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK