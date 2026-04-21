Жителя Нижнего Тагила отправят в колонию за хранение карфентанила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 44-летнему жителю города. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года осуждённый приобрёл у неустановленного лица два свёртка с наркотическим веществом. Изъятое вещество было идентифицировано как карфентанил — один из наиболее опасных синтетических опиоидов. Его масса составила не менее 2,695 грамма, что соответствует особо крупному размеру по российскому законодательству.Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта норма предусматривает одно из наиболее строгих наказаний за преступления, не связанные со сбытом наркотиков. Как установило следствие, подсудимый приобретал наркотик для личного пользования, но воспользоваться запрещённым веществом не успел, так как его преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками полиции. Наркотическое средство изъяли, а задержание предотвратило дальнейшее употребление опасного вещества наркозависимым.С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.Кроме того, было возбуждено ещё одно уголовное дело — в отношении неустановленного лица, сбывшего наркотик. Оно ещё продолжается, правоохранительные органы пытаются выяснить, кто именно продал наркотик осужденному. Мероприятие для возрастной категории 18+