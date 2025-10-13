Возрастное ограничение 18+
В Богдановичский городской суд передали дело об убийстве краснокнижного лебедя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Богдановичская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу Свердловской области, и передала его в суд.
Напомним, что в июле этого года лебедя застрелил житель села Байны на реке Большая Калиновка, которая протекает через населённый пункт. На следующий день односельчане обнаружили тело птицы на воде и начали искать охотника. Тот испугался и сам пришёл в полицию, чтобы признаться в содеянном. По его словам, он стрелял по банкам, а лебедя ранил случайно.
Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении оружия и незаконной охоте – статьи 222 и 258 УК РФ соответственно.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, застрелив краснокнижного лебедя-шипуна, мужчина нанёс ущерб региональному департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира на сумму свыше 15 тысяч рублей.
Рассматривать уголовное дело будет Богдановичский городской суд.
Напомним, что в июле этого года лебедя застрелил житель села Байны на реке Большая Калиновка, которая протекает через населённый пункт. На следующий день односельчане обнаружили тело птицы на воде и начали искать охотника. Тот испугался и сам пришёл в полицию, чтобы признаться в содеянном. По его словам, он стрелял по банкам, а лебедя ранил случайно.
Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении оружия и незаконной охоте – статьи 222 и 258 УК РФ соответственно.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, застрелив краснокнижного лебедя-шипуна, мужчина нанёс ущерб региональному департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира на сумму свыше 15 тысяч рублей.
Рассматривать уголовное дело будет Богдановичский городской суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме директора торговой компании признали виновным в коммерческом подкупе
15 октября 2025
15 октября 2025
Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд
06 октября 2025
06 октября 2025
Арендатор участка в Нижнесергинском районе нанёс ущерб природе
06 октября 2025
06 октября 2025