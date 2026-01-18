Покушение на убийство в екатеринбургском подземном паркинге объявлено раскрытым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственные органы предъявили обвинения в организации и покушении на убийство троим жителям Екатеринбурга. Фигурантами дела стали двое мужчин 1980 и 1990 годов рождения, а также женщина 1998 года рождения. Им инкриминируются различные статьи Уголовного кодекса, включая организацию покушения на убийство группой лиц, совершённое по найму.По данным следствия, инициатором преступления выступил 45-летний мужчина, который задумал убийство из личной неприязни к своей бывшей сожительнице. Для реализации замысла он нанял сообщников, разработав детальный план. Местом преступления был выбран подземный паркинг на бульваре Белоглазова, доступ в который организатор обеспечил заранее.Ранним утром 12 января 2026 года нанятый исполнитель поджидал потерпевшую в паркинге. В качестве орудия было выбрано токсическое вещество. Когда женщина прибыла на место, злоумышленник вылил на неё опасную жидкость. Однако активное сопротивление жертвы помешало реализовать преступный умысел полностью, и нападавший скрылся.Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшей удалось спасти. А в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СК и полиции задержали всех троих подозреваемых.В отношении предполагаемого заказчика суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время этот вопрос будет решён для его сообщников. Пока же по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие работает над сбором и закреплением доказательной базы по этому резонансному делу. Мероприятие для возрастной категории 18+