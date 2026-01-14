Возрастное ограничение 18+
Бывшего спикера красноуфимской думы отпустили из СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшему председателю Думы городского округа Красноуфимск Рустаму Гамалиеву изменили меру пресечения. Суд отпустил его из-под стражи.
Напомним, 26 декабря 2025 года Красноуфимский районный суд поместил Гамалиева в СИЗО до 23 февраля 2026 года. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокат обвиняемого подал жалобу на постановление в апелляционном порядке, попросив избрать для его подзащитного более мягкую меру пресечения, и областной суд согласился.
Ранее Рустам Гамалиев занимал пост председателя красноуфимской думы, но был отправлен в отставку из-за утраты доверия.
«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил постановление Красноуфимского районного суда и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его постоянного проживания»,
– сообщили в пресс-службе.
