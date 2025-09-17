За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского

– рассказывал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

«До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось»,