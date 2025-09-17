Возрастное ограничение 18+

За покушение на убийство незнакомки ответит в суде житель Каменска-Уральского

12.02 Пятница, 19 сентября 2025
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Каменске-Уральском будут судить местного жителя, который минувшим летом напал с ножом на незнакомку. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Рассматривать уголовное дело будут в Синарском районном суде Каменска-Уральского, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, он напал на незнакомую ему женщину 2 июля 2025 года, когда она проходила мимо гаражного кооператива. По версии следствия, он подбежал к ней сзади и стал вонзать нож в спину, грудь и шею. Довести задуманное до конца у него не вышло, поскольку он увидел приближающийся автомобиль и поспешил скрыться. Ставший очевидцем произошедшего водитель, доставил женщину в больницу, где ей вовремя оказали помочь. По словам врачей, ей повезло, что жизненно важные органы не были задеты.

Позже нападавшего задержали. Объяснить следователям, зачем ему понадобилось убивать незнакомку, он не смог.

«До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось»,

– рассказывал пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
