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Обнаруженную возле гаражей с ножевыми ранениями женщину в Каменске-Уральском спасли
Фото: Минздрав Свердловской области
Женщину, на которую с ножом напали возле гаражей в Каменске-Уральском, спасли. Ей повезло, что жизненно важные органы оказались не задеты.
Как рассказали в телеграм-канале «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения Свердловской области, пострадавшую, истекавшую кровью, доставив в больницу, незамедлительно отправили на операционный стол.
Сначала хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость, после чего приступили к спасению жизни.
Сейчас женщина уже находится дома.
Напомним, что подозреваемым в нападении оказался токарь из села Черемхово Каменского муниципального округа. Сообщается, что он не был знаком с потерпевшей. Почему он напал на неё, объяснить не смог.
Как рассказали в телеграм-канале «Здоровье уральцев» министерства здравоохранения Свердловской области, пострадавшую, истекавшую кровью, доставив в больницу, незамедлительно отправили на операционный стол.
Сначала хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость, после чего приступили к спасению жизни.
«К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча. Врачи ушили все раны и остановили кровотечение»,
– сообщили в областном Минздраве.
Сейчас женщина уже находится дома.
Напомним, что подозреваемым в нападении оказался токарь из села Черемхово Каменского муниципального округа. Сообщается, что он не был знаком с потерпевшей. Почему он напал на неё, объяснить не смог.
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