Обнаруженную возле гаражей с ножевыми ранениями женщину в Каменске-Уральском спасли

– сообщили в областном Минздраве.

«К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча. Врачи ушили все раны и остановили кровотечение»,