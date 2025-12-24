Возрастное ограничение 18+

На Екатеринбург глазами мультипликатора можно будет посмотреть в Водонапорной башне

18.31 Понедельник, 29 декабря 2025
Иллюстрация: Алексей Рыжков
В первые дни января 2026 года Водонапорная башня на Плотинке станет центром притяжения для ценителей авторской анимации. Цикл творческих встреч будет посвящён мультфильмам и их создателям. А главным героем событий станет известный екатеринбургский художник Алексей Рыжков.

В третий день нового года зрителей ждёт специальная подборка мультфильмов, посвящённых Екатеринбургу. Работы местных авторов покажут город с неожиданных сторон и погрузят в его уникальную атмосферу. На следующий день, 4 января, состоится глубинное погружение в творческий мир самого Алексея Рыжкова.

А особенным станет вечер седьмого января, когда в уютном пространстве башни состоится премьерный показ анимационного фильма «Башня – Барабашня», ставший режиссерским дебютом Алексея Рыжкова. Картина создана студией «Кинокомпания 29 февраля». Фильм приглашает в удивительное путешествие по фантазиям главной героини, девочки Саши, и знакомого всем художника. После показа состоится обсуждение киноленты с её автором. Алексей Рыжков расскажет о тонкостях процесса создания анимации и своем творческом пути.

Все три «анимационных» встречи пройдут в исторической Водонапорной башни на Плотинке.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
