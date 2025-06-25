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О покушении на жительницу Каменска-Уральского доложат главе СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад по уголовному делу о покушении на жительницу Каменска-Уральского. Об этом сообщает Слекдом.
По факту случившегося следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее кадры с раненной девушкой, записанные видеорегистратором, опубликовали в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Она лежала на обочине дороги возле гаражей, когда её заметил ехавший на машине мужчина. Вдали он также увидел удаляющую тёмную фигуру.
«В социальных медиа сообщалось, что в Каменске-Уральском на местную жительницу напал мужчина с ножом. Пострадавшую увидел проезжавший мимо мужчина»,
– говорится в сообщении.
По факту случившегося следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее кадры с раненной девушкой, записанные видеорегистратором, опубликовали в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский». Она лежала на обочине дороги возле гаражей, когда её заметил ехавший на машине мужчина. Вдали он также увидел удаляющую тёмную фигуру.
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