В Екатеринбурге сносят кафе «Каспий» на берегу Шарташа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге демонтируют кафе «Каспий» на берегу Шарташа, директора которого – Акифа Сафарова – задержали этим летом.
О сносе заведения сегодня в своём телеграм-канале сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев.
Уголовное дело, о котором идёт речь, вызвало скандал между Россией и Азербайджаном и серию задержаний россиян в Азербайджане после гибели двух россиян азербайджанского происхождения при обысках в Екатеринбурге в конце июня 2025 года по делам об убийствах и покушениях на убийство в 2001–2011 годах.
В СИЗО, напомним, в результате событий конца июня – начала июля находятся 10 азербайджанцев и россиян азербайджанского происхождения: Азиз Абасов, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Бакир Сафаров, Камал Сафаров, Мазахир Сафаров, Мутвалы Шыхлински и Шахин Шыхлински.
Кафе «Каспий» неоднократно признавали незаконной постройкой и сносили, но оно каждый раз «возрождалось».
«Администрация Екатеринбурга продолжает проводить снос незаконных объектов. На этот раз "Каспий" – очень скандальное место. Это кафе принадлежало одному из обвиняемых по громкому делу об организации и покушении на убийство»,
– сказал Чукреев.
