Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве летом 2012 года

10.33 Вторник, 30 декабря 2025
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве, которое было совершено больше 13 лет назад. Сейчас обвиняемому 60 лет.

По версии следствия, в ночь на 17 июня 2012 года 47-летний (на тот момент) обвиняемый поссорился со своей знакомой и насмерть забил её ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«После содеянного фигурант ушёл к себе домой, постирал одежду, в которой он находился, тем самым предприняв меры по сокрытию своей причастности к содеянному»,

рассказали в СУ СКР по Свердловской области.


В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
