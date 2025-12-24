Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве летом 2012 года





рассказали в СУ СКР по Свердловской области. «После содеянного фигурант ушёл к себе домой, постирал одежду, в которой он находился, тем самым предприняв меры по сокрытию своей причастности к содеянному»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве, которое было совершено больше 13 лет назад. Сейчас обвиняемому 60 лет.По версии следствия, в ночь на 17 июня 2012 года 47-летний (на тот момент) обвиняемый поссорился со своей знакомой и насмерть забил её ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.