Трёх бывших сотрудниц завода в Каменске-Уральском признали виновными в мошенничестве
Красногорский районный суд Каменска-Уральского
Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновными в мошенничестве трёх бывших сотрудниц «Демидовского завода».
Суд установил, что с мая 2020 года по январь 2023 года женщины похитили 15 миллионов рублей, принадлежащих предприятию. Согласно материалам дела, они оформляли счёт-фактуры и транспортные накладные на поставку пенопласта и поддонов, которые либо вовсе не поступали на завод, либо в гораздо меньшем количестве, чем было указано в документах.
Женщин признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ и назначили двоим по 4 года в колонии общего режима, а одной – 3 года в колонии того же типа. Двоих взяли под стражу в зале суда, третья начнёт отбывать наказание, когда её ребёнок достигнет четырнадцатилетнего возраста, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также суд удовлетворил гражданский иск завода на 13 661 160 рублей. Другая часть похищенных средств была возмещена ранее.
Приговор пока не вступил в законную силу.
