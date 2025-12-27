Возрастное ограничение 18+
В свердловском посёлке Восход при пожаре в частном доме погиб мужчина
Фото: Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области потушили 11 пожаров, семь из которых – в жилом секторе. Одно из происшествий закончилось трагедией.
Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального управления, при пожаре в частном доме на улице Шефской в посёлке Восход Камышловского района погиб хозяин жилища. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, его потушили за три минуты.
Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального управления, при пожаре в частном доме на улице Шефской в посёлке Восход Камышловского района погиб хозяин жилища. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, его потушили за три минуты.
«Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении»,
– сообщили спасатели.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию