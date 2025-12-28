Грудной ребёнок пострадал при столкновении двух иномарок в Первоуральске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне утром, примерно в 08.25, в Первоуральске на улице Ильича столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Wingroad. В результате ДТП пострадала взрослая женщина и грудной ребёнок.По предварительным данным, аварию спровоцировала 32-летняя девушка на Hyundai. Выезжая с прилегающей территории, она не уступила дорогу 49-летнему мужчине на Nissan, ехавшему по главной дороге.В результате пострадали две пассажирки Hyundai Solaris: девочка, грудного возраста, и 50-летняя женщина, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. К счастью, серьёзных травм они не получили, и потому после осмотра были отпущены домой.