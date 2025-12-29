Возрастное ограничение 18+
У планировавшего улететь из Екатеринбурга за границу пермяка конфисковали более шести миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У 26-летнего жителя Пермского края, планировавшего улететь за границу, конфисковали 6,1 миллиона рублей в Екатеринбурге.
По данным официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры, в июле 2025 года молодой человек собирался улететь из России, но при прохождении таможенного контроля в Кольцово попытался скрыть, что везёт с собой крупную сумму денег.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в контрабанде наличных денежных средств (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ).
Также у виновного конфисковали 6,1 миллиона рублей, которые он пытался перевезти. Деньги пойдут в доход государства.
«С учётом полного признания вины, а также осуществления благотворительной деятельности, виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысячи рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
