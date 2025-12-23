Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге будут судить курьера мошенников по делу о хищении миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 25-летнего челябинца, который, по версии следствия, приехал в уральскую столицу, чтобы сыграть роль курьера для телефонных мошенников.
Следствие считает, что молодой человек причастен к хищению более одного миллиона рублей у местного жителя. Против челябинца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Согласно материалам дела, неизвестные позвонили дочери потерпевшего – студентке – и представились ей сотрудниками правоохранительных органов. Они напугали её тем, что против неё могут возбудить уголовное дело, и убедили отдать курьеру деньги, принадлежащие отцу, якобы для того чтобы задекларировать их. Далее челябинец передал похищенные деньги другому соучастнику, оставив часть себе в качестве вознаграждения.
Уголовное дело рассмотрят в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Материалы уголовного дела в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство.
