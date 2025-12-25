Возрастное ограничение 18+
На трассе «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск» произошло смертельное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 30 декабря, утром, ориентировочно в 09.40, на 35-м километре трассы «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск», в районе села Петрокаменское, столкнулись «Лада Калина» и Opel Meriva. В результате ДТП погиб водитель отечественной машины.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель «Лады», ехавший со стороны села Петрокаменское, в нарушение требований знака 3.20 «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу, но не справился с управлением и столкнулся со встречным Opel.
Водитель Opel Meriva, 30-летний мужчина, не пострадал, а его пассажирке, 28-летней женщине, потребовалась помощь – её с травмами доставили в Городскую больницу Нижнего Тагила.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«В результате ДТП водитель "Лады Калина" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи»,
– рассказали в УГИБДД.
