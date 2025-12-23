Четыре человек пострадали в ДТП под Белоярским

Фото: УГИБДД по Свердловской области





сообщили в УГИБДД по региону. «В результате аварии водитель автомобиля "Lada" и его трое пассажиров, двое из которых дети. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 61-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, под Белоряским, лоб в лоб столкнулись Lexus и Lada Vesta. В результате ДТП пострадали четыре человека.По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Lexus: он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу.