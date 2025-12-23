Возрастное ограничение 18+
Четыре человек пострадали в ДТП под Белоярским
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 61-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, под Белоряским, лоб в лоб столкнулись Lexus и Lada Vesta. В результате ДТП пострадали четыре человека.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Lexus: он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Lexus: он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«В результате аварии водитель автомобиля "Lada" и его трое пассажиров, двое из которых дети. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи»,
– сообщили в УГИБДД по региону.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Три человека пострадали в ДТП с грузовиком под Первоуральском
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Под Первоуральском в массовом ДТП пострадали четыре человека
28 декабря 2025
28 декабря 2025
На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погиб человек
23 декабря 2025
23 декабря 2025
Пьяный водитель Haval врезался в грузовик под Серовом
26 декабря 2025
26 декабря 2025