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Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в покушении на местную жительницу. Им оказался уроженец села Черемхово Каменского муниципального округа.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый, 1989 года рождения (36 лет), токарь одного из местных предприятий, ранее судим не был, а потерпевшая 1985 года рождения (40 лет), работает продавцом в магазине.
По его словам, завершить убийство мужчина не смог из-за того, что заметил приближающуюся машину. Рядом с местом преступления нашли нож, который он, судя по всему, торопясь, выбросил, когда стал убегать.
На его розыск был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Возглавил поиск нападавшего начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Задержали подозреваемого по месту жительства в доме барачного типа. В его жилище оперуполномоченные обнаружили вещи со следами крови, которые он, как сообщается, собирался стирать.
Известно, что потерпевшая по-прежнему остаётся в больнице. Её прооперировали.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после предъявления обвинения подозреваемому определят меру пресечения, также добавив, что с учётом всех обстоятельств, будет решён вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, по факту случившегося следственным отделом по городу Каменск-Уральский было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый, 1989 года рождения (36 лет), токарь одного из местных предприятий, ранее судим не был, а потерпевшая 1985 года рождения (40 лет), работает продавцом в магазине.
«В момент нападения она направлялась на смену. Злоумышленник набросился на неё сзади и нанес более десяти ранений кухонным ножом»,
– сообщил полковник Горелых.
По его словам, завершить убийство мужчина не смог из-за того, что заметил приближающуюся машину. Рядом с местом преступления нашли нож, который он, судя по всему, торопясь, выбросил, когда стал убегать.
На его розыск был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Возглавил поиск нападавшего начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Задержали подозреваемого по месту жительства в доме барачного типа. В его жилище оперуполномоченные обнаружили вещи со следами крови, которые он, как сообщается, собирался стирать.
«Задержанный дал признательные показания. До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось»,
– добавил Валерий Горелых.
Известно, что потерпевшая по-прежнему остаётся в больнице. Её прооперировали.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после предъявления обвинения подозреваемому определят меру пресечения, также добавив, что с учётом всех обстоятельств, будет решён вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, по факту случившегося следственным отделом по городу Каменск-Уральский было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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