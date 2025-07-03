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Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали

12.40 Пятница, 4 июля 2025
Фото предоставлено Валерием Горелых
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В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в покушении на местную жительницу. Им оказался уроженец села Черемхово Каменского муниципального округа.

Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый, 1989 года рождения (36 лет), токарь одного из местных предприятий, ранее судим не был, а потерпевшая 1985 года рождения (40 лет), работает продавцом в магазине.

«В момент нападения она направлялась на смену. Злоумышленник набросился на неё сзади и нанес более десяти ранений кухонным ножом»,

– сообщил полковник Горелых.


По его словам, завершить убийство мужчина не смог из-за того, что заметил приближающуюся машину. Рядом с местом преступления нашли нож, который он, судя по всему, торопясь, выбросил, когда стал убегать.

На его розыск был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Возглавил поиск нападавшего начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Задержали подозреваемого по месту жительства в доме барачного типа. В его жилище оперуполномоченные обнаружили вещи со следами крови, которые он, как сообщается, собирался стирать.

«Задержанный дал признательные показания. До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось»,

– добавил Валерий Горелых.


Известно, что потерпевшая по-прежнему остаётся в больнице. Её прооперировали.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после предъявления обвинения подозреваемому определят меру пресечения, также добавив, что с учётом всех обстоятельств, будет решён вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, по факту случившегося следственным отделом по городу Каменск-Уральский было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
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11:01 Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
10:30 В Свердловской области хотят запустить программу для учёта животных
08:50 Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге проведут с 7 по 11 июля
08:23 Обвиняемую в мошенничестве уральскую блогершу Улановой отправляют под домашний арест
07:58 В Свердловской области отменили особый противопожарный режим
07:51 В Екатеринбурге передумали закрывать улицу Анны Бычковой ради перекладки теплосетей
22:16 Взяткодателя по делу экс-мэра Дегтярска осудили в Екатеринбурге
21:26 В Артинском районе осудили водителя автопоезда за смертельное ДТП
21:14 «Медицинский» фестиваль пройдёт в Парке Маяковского в ближайшую субботу
20:28 На «приключенческую» выставку приглашает книгочеев Белинка
20:11 МЧС России по Свердловской области отчиталось о десяти пожарах за сутки
17:11 В столице Урала на Краснофлотцев хотят отрыть центр для детей с ментальными особенностями
16:54 В Екатеринбурге перекрытие на улице Чернышевского продлили до октября
16:39 Психотропные вещества обнаружили таможенники в посылке екатеринбуржцу
16:08 Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
15:50 Сбежавшую из дома школьницу из Амурской области нашли в Кольцово
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