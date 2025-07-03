Подозреваемого в покушении на убийство жительницы Каменска-Уральского задержали

«В момент нападения она направлялась на смену. Злоумышленник набросился на неё сзади и нанес более десяти ранений кухонным ножом»,

– добавил Валерий Горелых.

«Задержанный дал признательные показания. До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось»,