Двух человек осудили в Нижних Сергах за незаконный въезд для 60 иностранцев

Нижнесергинский районный суд приговорил к лишению свободы двух человек – Наталью Козлову и Азата Галояна, признав виновными в организации незаконной миграции.Согласно материалам дела, с 2015 по 2020 год они организовали незаконный въезд и пребывание в России для 59 граждан Китая и одного гражданина Вьетнама.«Для этого Козлова и Галоян готовили и оформляли в уполномоченных органах от имени ООО "Син Фэн", ООО "УралОбувь", ООО "Леопард", ООО "Леопардплюс", ООО "Фабрика Чан Х", ООО "Мейтиси" документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте работы и профессии, цели въезда и проживания иностранцев в России»,На основании этих документов иностранцы получали визы и разрешения на работу. При этом все эти люди фактически устраивались на работу не в Свердловской области и не по заявленным профессиям. Реальные работодатели в официальных приглашениях указаны не были.Суд приговорил Наталью Козлову к 2 годам колонии общего режима, а Азата Галояна – к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу.