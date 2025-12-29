Возрастное ограничение 18+
Нейрохирурги свердловского госпиталя спасли водителя скорой от инфекции в позвоночнике
Фото: Минздрав Свердловской области
Нейрохирурги Свердловского госпиталя для ветеранов войн спасли 52-летнего водителя скорой помощи, у которого после давней операции на поясничном отделе позвоночника развилась инфекция.
Как рассказали в официальном телеграм-канале областного министерства здравоохранения «Здоровье уральцев», организм стал отторгать ранее установленную конструкцию, и у мужчины развилась периимплантная инфекция. Состояние резко ухудшалось: в какой-то момент водитель скорой упал из-за внезапной слабости и сломал лодыжку.
Лечить мужчину стали в госпитале для ветеранов войн, где ему сначала удалили инфицированную конструкцию и провели санацию очага воспаления, а затем после курса антибактериальной терапии восстановили опороспособность позвоночника с помощью титанового 3D-импланта, изготовленного по индивидуальным параметрам.
Фото: Минздрав Свердловской области
«Фиксацию выполнили российскими спонгиозными винтами. Уже в первые сутки после операции болевой синдром полностью купировался, пациент самостоятельно встал и начал ходить»,
– рассказали в Минздраве.
