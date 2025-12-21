Возрастное ограничение 18+
Из-за ДТП на Пермском тракте движение в сторону Екатеринбурга организовали по одной полосе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
«Уралуправтодор» сообщает о ДТП на 218-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», из-за которого движение в сторону уральской столицы организовали по одной полосе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении УГИБДД по Свердловской области, на дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. Пострадавших в ДТП, к счастью, нет.
Ранее сообщалось, что на 288-м километре Пермского тракта съехали с дороги два грузовика.
«Обстоятельства инцидента устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка»,
– сообщили в ГИБДД.
