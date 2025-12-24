Жителя Верхнего Тагила будут судить за убийство знакомого 13 лет назад





рассказали в СУ СКР по Свердловской области. «Изобличить фигуранта в инкриминируемом ему деянии удалось в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. В ходе проведённых следственных действий установлена причастность фигуранта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Верхнего Тагила, обвиняемого в убийстве знакомого 13 лет назад.По версии следствия, в марте 2012 года он находился в состоянии опьянения в квартире дома по улице Маяковского вместе со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, и он накинулся на своего знакомого. В ходе драки оппонент ударился о жёсткий подлокотник дивана, что привело к его гибели.